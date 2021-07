„TEINE TASE“ | Kas „Fortnite“ on parim battle royale ka aastal 2021? 

Allan ja Sten on külla kutsunud Puhata ja Mängida saatejuhi Raineri, kes räägib pikalt ja laialt, kuidas ta on sukeldunud retromängude maailma. Sten tunnistab, kuidas möödunud nädal on kulunud „Fortnite'i“ mängimisele ja nii üritataksegi aru saada, kas mõnel muul battle royale mängul on Epic Gamesi gigandi vastu veel šanssi. Allan vangutab pead, sest teemadeks tulevad ka „Death Stranding“, Elroni otsused ja asjad, mida saunas teha ei tohiks.