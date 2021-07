Viis 2021. aasta teises pooles ilmuvat videomängu, mida sa kindlasti kogema peaksid 

Et te midagi maha ei magaks, toome teieni kuus videomängu, mis pole veel poelettidele jõudnud, ent peaksid seda tegema enne, kui kalendrist uus aastanumber vastu hakkab vaatama. Need on teosed, mida sa tänavu veel kindlasti kogema peaksid.

„Far Cry 6“

Ubisofti üksikisikuvaates tulistamismängude seeria „Far Cry“ on juba päris pikalt olnud kimpus tonaalsuse probleemidega. Lugu on tihtilugu tõsine, mängitavus aga ääretult lustlik. Ka ei ole aidanud kaasa nimetu peategelase juhtimine. Sel korral on rooli taga aga täiesti reaalne karakter ning kuigi tema ülesandeks on kukutada kuri diktaator, tundub seniste klippide põhjal, et tasakaal draama ja huumori vahel on parem kui viimastel aastatel.