Maailma kalleim videomäng müüdi 1,5 miljoni dollariga, ent see pole kõige veidram summa, mis hiljuti välja on käidud 

Läks vaid kaks päeva, et see rekord ületada. Mänguks oli 1996. aasta „Super Mario 64“ ning summa, mis selle eest välja käidi, ületas 1,56 miljoni dollari piiri.

See aga pole kõige veidram summa, mis ühe videomängu eest välja on käidud. Nimelt otsustas üks kollektsionäär kulutada 600 dollarit, et saada endale 2011. aasta „The Elder Scrolls V: Skyrim“. Tegemist on ühe maailma populaarseima videomänguga, mida võib leida pea igal platvormil ning seda lausa võileivahinna eest.