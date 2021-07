Viis uudist PlayStationi hiljutisest ülekandest, mida sa kindlasti teadma peaksid 

See Microsofti mäng on jätkuvalt äge

State of Play põhifookus oli eesootaval tulistamismängul „Deathloop“. Meile tutvustati lausa üheksa minutit kestvat videot, mis maalis teose mängitavusest lihtsa ja selge pildi. Peategelane on sattunud ajalõksu ning peab sealt nüüd välja murdma.

Mängu loojaks on Arkane Studios, kes mullu Microsofti poolt ära osteti. See tähendab, et Sony reklaamis enda ülekandes Microsoftile kuuluvat teost. „Deathloop“ ilmub käesoleva aasta 14. septembril PS5 ja PC peal. Teistele konsoolidele (siinkohal peame silmas Xboxi) ei tohi see aga ilmuda enne järgmise aasta sama kuupäeva.