UBISOFTI AMBITSIOONIKAS PLAAN: järgmine „Assassin's Creed“ on ajas muutuv mäng

Foto: Ubisoft

„Assassin's Creed“ on Prantsuse mängustuudio Ubisofti üks tuntumaid ja edukamaid seeriaid. Tänaseks on põhisarjas ilmunud 12 teost ning täpselt nii palju on meieni jõudnud ka erinevaid kõrvalosi.