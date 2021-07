ÕL VIDEO | Martti Hallik: elasin fantaasiamaailmasse niivõrd sisse, et tahtsin katuselt alla hüpata!

Õhtuleht Esport kutsus külla sisulooja Martti Halliku, et uurida, millised on mehe suhted virtuaalse meelelahutusega. Tuleb välja, et minevikku mahub ohtralt erinevaid kogemusi.