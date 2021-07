Varem ämbrisse astunud EA lubadus: meie mängudesse videoreklaame ei lisata! 

Sarnast lahendust on varem juba testitud võrgumängus „Smite“. Axios väitis, et süsteemist on huvitatud ka kurikuulus mänguarendaja Electronic Arts. Iseenesest oleks see kõnealuse kompanii jaoks iseloomulik samm. On ju nad varasemaltki erinevate reklaamiskeemide tõttu avalikkuse pahameele osaliseks saanud.

Tundub, et sel korral on aga vara firmat kriitikaga üle kallata. Nimelt kinnitas EA esindaja väljaandele PC Gamer, et varasemad väited on ebakorrektsed. Kompanii pole ühelegi lepingule alla kirjutanud ega ei plaani mängudesse videoreklaame lisada. Samuti sõnab esindaja, et EA prioriteediks on parima mänguelamuse loomine.