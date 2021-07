HEA DIIL: need on Eesti arvutimängud, mille sa Steami soodusmüügi ajal kindlasti ostma peaksid 

2018. aasta strateegiamäng „Circle Empires“ mängitavus on lihtne, ent koheselt kaasahaarav! Mängija ülesandeks saab pisikeste rõngas-impeeriumite vallutamine. Selle tarbeks tuleb koguda ressursse, tugevdada enda armeed ning loota, et enda jõud käib vastastest üle!

„Circle Empires“ on 60% soodsam, hinnaks 2,63 €. Soodsam on ka sarja mullu ilmunud mitmikmängupõhine järjeosa „ Circle Empires Rivals “ – 40% soodustus alandab hinna 7,49 € peale.

„Headbangers in Holiday Hell“ on veider. Nimelt on tegemist tulistamismänguga, kus peategelane võitleb jõuluvana armee vastu. Samas, mine tea – ehk on talvise temaatikaga teos just see, mis suvekuumust unustada aitab!