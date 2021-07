EA toob tagasi õudusmängu „Dead Space“, ent mitte moel, mil fännid tahaksid 

Nimelt on EA alla kuuluv Motive stuudio parasjagu arendamas sarja taaskäivitust, mis laenaks ohtralt elemente esimesest osast. Väidetavalt on Motive kasutanud eeskujuks paari aasta tagust Capcomi õudukat „Resident Evil 2“.

See tähendab, et originaalversiooni kasutatakse vundamendina, ent sellele laotakse uusi elemente, nagu hilisematest osadest tuttavad mängumehaanikad ning tänapäevane graafika. Kuigi uue „Dead Space'i“ ilmumine on pigem positiivne, leidub kindlasti fänne, kes on pettunud, et kolmandas osas lahtiseks jäänud niidiotsi kokku ei tõmmata.