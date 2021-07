„TEINE TASE“ | Mänguarvustus, mis rikkus me tuju korralikult ära! 

Sten on üle pika aja külla kutsunud Tomi ja Aleksandri, et üheskoos arutada „Ghost of Tsushima“ tuleviku üle, teha selgeks, mitu stuudiot Microsoftil ikkagi on, ning jätta hüvasti „Fallout 4“ mängus üles astunud armsa koerakesega. Aleksandr arvustab pikalt ja laialt mängu, mis teistel meestel tuju iga hetkega aina kurvemaks teeb. Tom toob tagasi aga enda klassikalise viktoriini, mis on saanud pisikese värskenduskuuri!