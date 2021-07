JÄRJEKORDNE LEKE: „GTA 6“ hakkab ära kasutama ühe maailma populaarseima mängu trikke 

Taaskord on ihaldatud informatsioonile ligi pääsenud tuntud lekitaja. Kuigi sellisel juhul tuleb lekke sisusse ettevaatlikult suhtuda, võib olla ka pisut optimistlik. Nimelt on allikaks mees, kes varasemalt toonud meieni korrektseid detaile „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ja „Battlefield 2042 kohta.