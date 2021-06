Sony ostis ära fantastilise PlayStation 5 mängu loonud Soome stuudio, summat hoitakse saladuses 

Nimelt otsustas Sony arendajad enda tiiva alla võtta. Tegemist tundub olevat igati loogilise sammuga, kuna kahe poole omavahelised suhted on juba varasemast ajast üsna soojad olnud.

Lisaks „Returnalile“ on Housemarque'il vöö all veel ohtralt PlayStationi konsoolidele tehtud eksklusiivmänge: „Dead Nation“, „Resogun“, „Alienation“, „Matterfall“ ja mitmed teised. Suhe sai alguse aga juba varem, kui PlayStation 3 peal ilmus „Super Stardust HD“ (2007).

Õhtulehele antud intervjuus avaldati, et nende seni viimase mängu valmimine avas Housemarque'i jaoks uusi ja huvitavaid uksi. „Returnal“ on stuudio jaoks mõnes mõttes kui uus algus,“ ütles turundusjuht Mikael Haveri. „Me saame nokitseda ja luua nii, nagu ise tahame.“

Ka mängumaailma kujundaja Eevi Korhonen oli tuleviku suhtes positiivselt meelestatud: „Minu töökoht kuhugi ei kao, me laiendame narratiiviga tegelevat osakonda… Mida iganes me järgmiseks teeme, see saab omama huvitavat loo jutustamist!“