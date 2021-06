„GHOST OF TSUSHIMA“ SAHINAD: tulekul võivad olla PC-versioon ning järjeosa PS5 peal 

Nüüd on teos taaskord päevakorda tõusnud ja seda lausa mitmel põhjusel. Nimelt eemaldati mängu kaanelt märge „Only on PlayStation“ („Ainult PlayStationil“). Paljude arvates võib see tähendada, et Sony planeerib tuua enda samuraiseikluse ka arvutile.

Antud teooria kasuks räägib lisaks asjaolu, et sarnane asi leidis aset mängude „Horizon: zero Dawn" ning „Days Gone" puhul. Esimene neist ilmus PC peal 2020. aasta suvel, teine aga tänavu kevadel. Samuti arvatakse, et arvutile võib jõuda kompanii 2016. aasta seiklusmärul „Uncharted: A Thief's End".

Ent see pole ainus kõlakas, mis internetis ringleb. Lisaks on hakatud rääkima „Ghost of Ikishima“ nime kandvast järjeosast, mis võiks jõuda PlayStation 5 konsoolile juba sel aastal. Tegemist oleks eelkäijast tunduvalt kompaktsema elamusega, mis (nagu nimest eeldada saab) leiaks aset tillukesel Ikishima saarel. Peale esimesi sahinaid registreeriti ka samanimeline domeen.

Sony pole kumbagi juttu ametlikult kommenteerinud. Küll aga tundub igati loogiline edukat frantsiisi igal moel rambivalguse käes hoida. Tulevikus jõuab see näiteks kinolinale.

Õhtuleht Esport arvustuses kirjutasime: „„Ghost of Tsushima“ on hea mäng, aga... see pole suurepärane. Teos suudab igas kategoorias (graafika, mängitavus, lugu jm) eeskujulikud hinded noppida, ent maksimumpunktideni ei küündita kordagi. Oleks mäng ilmunud kasvõi pool kümnendit varem, oleks tegemist meistriteosega.“