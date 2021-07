„Ghost of Tsushima: Director's Cut“ toob PlayStation 5 peale uue saare. Aga kuhu jäi PC-versioon? 

Nüüd on teos taaskord päevakorda tõusnud ja seda lausa mitmel põhjusel. Nimelt eemaldati mängu kaanelt märge „Only on PlayStation“ („Ainult PlayStationil“). Paljude arvates võib see tähendada, et Sony planeerib tuua enda samuraiseikluse ka arvutile.

Ent see pole ainus kõlakas, mis internetis ringles. Lisaks hakati rääkima „Ghost of Ikishima“ nime kandvast järjeosast, mis võiks jõuda PlayStation 5 konsoolile juba sel aastal. Juttude järgi oleks tegemist olnud eelkäijast tunduvalt kompaktsema elamusega, mis (nagu nimest eeldada saab) leiaks aset tillukesel Ikishima saarel. Peale esimesi sahinaid registreeriti ka samanimeline domeen.

Tagatipuks oli reitingu saanud „Ghost of Tsushima: Director's Cut“, mis peaks jõudma PlayStation 4 ja PlayStation 5 peale.

Nüüd on aga selge, et eelmainitud „Ghost of Tsushima: Director's Cut“ hakkab sisaldama ka kuulujuttude keskmes olnud uut ala. Nimelt avaldas Sony treileri, milles selgub, et teose peategelane Jin saab hakata seiklema Iki nime kandval saarekesel. Täiendatud versioon mullusest mängust jõuab PS5 ja PS4 peale juba üsna pea, 20. augustil.

PlayStation 5 peal saavad mängurid nautida DualSense puldi omadusi. PC-versiooni siiski esialgu välja ei kuulutatud.