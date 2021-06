„TEINE TASE“ | Kas Twitch on vallutatud mikrofonisse peeretavate neidude poolt? 

Õues on palav! Õnneks saab podcasti kuulata igal pool, seega tasub leida mõni jahedam vari, et saada teada, mis toimub Twitch.tv platvormil. Lauri, Sten ja Allan küsivad, kas piire nihutavad tüdrukud on platvormi ära rikkunud. Lisaks räägitakse mänguarendamisest Nintendo moodi, advokaatide raskest tööst ja bussikultuurist.