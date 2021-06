„Dota 2“ suurturniir peab kolima uude riiki, sest Rootsi arvates pole e-sport päris sport 

Süüdlaseks on administratiivsed põhjused, kirjutab Valve värskes blogipostituses . Nimelt pole (vähemalt Rootsi siseministeeriumi otsuse kohaselt) e-sport päris sport.

Jätkuvalt kehtivad Rootsis teatud piirangud, mis keelavad rahvamasside kogunemised. Üheks erandiks on suured spordivõistlused. Valve'i sõnul kinnitati neile, et kõnealused erandid laienevad ka The Internationalile.