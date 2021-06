Uue „Battlefieldi“ ootuses on ootamatult kerkinud ka seeria varasema osa mängijate numbrid 

Sellest tulenevalt on paljud sarja fännid naasnud 2013. aasta „Battlefield 4“ juurde. Eriti hulluks kujunes olukord ameeriklasi võõrustavates serverites, mistõttu kujunesid ooteajad ebainimlikult pikkadeks. Õnneks märkasid seda arendajad-väljaandjad ning nii suurendatigi serverite mahutavust. Kõnealusest situatsioonist võib välja lugeda nii mõndagi.

Viimastel aastatel on tundunud, et teiste tulistamismängude kõrval on „Battlefieldi“ seeria aina rohkem tahaplaanile jäämas. Olukorda pole suutnud paremaks muuta erinevate ilmasõdade temaatika ega ka populaarse battle royale mängulaadi lisamine.