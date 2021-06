Sten, Ragnar ja Allan on lõpuks ometi tagasi stuudios, et rääkida sellest, mis on oluline: Telegrami rämpsajakiri, kuumad toad, Bolti tõuksid, parkimine Lähis-Idas, paljad vennad ning kangelaste vastumeelsus oraalseksi osas. Lisaks sellele kuulutatakse välja lõppenud E3 mängumessi võitjad!