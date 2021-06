Suve suurim mängumess E3 on täies hoos. Need on seni kõige olulisemad uudised! 

Marveli filmide seast üks populaarsemaid on kindlasti 2014. aastal ilmunud „Galaktika valvurid“, mis võlus vaatajaid enda värvikülluse, huumori ja nostalgilise heliribaga. Täpselt sedasama hõngu üritab tabada ka „Deus Exi“ arendaja Eidos Montreali loodud „Marvel's Guardians of the Galaxy“.

Tegemist on kolmanda isiku vaates seiklusmäruliga, milles mängija kehastub rühma liidriks Star-Lordiks. Küll saab ta aga võitluste ajal teistele tiimiliikmetele käsklusi anda. Samuti tundub, et mängijal on võimalik teha loos ja dialoogis valikuid, mis mõjutavad mängu kulgu. „Marvel's Guardians of the Galaxy“ ilmub juba sel sügisel, 26. oktoobril. Platvormideks PC ning nii uued kui ka vanemad PlayStationid ja Xboxid.