Praegu on tasuta saadaval tõenäoliselt parim mäng, mille soomlased eal on teinud! 

Teoseks, mille eest raha välja käima ei pea, on Soome mängustuudio Remedy Entertainment 2019. aasta kolmanda isiku vaates märulimäng „Control“. Ulmelise seikluse keskmes on noor naine Jesse Faden, kes juhuse tõttu salapäraseid sündmuseid uuriva büroo direktoriks saab.

Remedy jaoks on olnud eduka projektiga. Mullu detsembris avaldati, et teos ületas 2 miljoni müüdud eksemplari piiri . Sellega tehti silmad ette ka arendaja tuntuimale seeriale, „Max Payne'ile“.

Tänavu veebruaris aga avaldati, et eelkõige „Controli“ edu tõttu oli 2020. aasta Remedy jaoks äärmiselt edukas. Muljet avaldavamaks muudab kõnealuse seiga aga asjaolu, et mullu ei antud välja ühtegi mängu.