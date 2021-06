Sony hülgab järjest PlayStation 5 eksklusiive. Kas uue konsooli omanikel on põhjust muretseda? 

Fiktiivse poksiringi ühes nurgas, PS5 vastas, seisis Xbox Series X, mille eksistents oli üles ehitatud mängude tagasiühilduvuse peale. Microsofti plaan nägi (ning näeb tänaseni) ette seda, et mitte ühtegi klienti ei tohiks mängudest ilma jätta. See tähendab, et vähemalt esimeste aastate jooksul saab värskeid teoseid kogeda nii uue kui ka vanema generatsiooni Xboxidel.