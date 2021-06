Piraattarkvara vahendava veebilehe omanik esindas end kohtus, kaotas ja peab maksma 2,1 miljonit dollarit 

Storman oli enda süütuses niivõrd kindel, et otsustas end kohtus ise esindada, vahendab VGC . Tema peamiseks argumendiks oli väide, et isiklikult ei laadinud ta lehele ühegi Nintendo mängu piraatversiooni. Seda olevat teinud hoopiski veebilehe kasutajad.

Kohus aga avastas mehe varasematest tunnistustest vastuolu. Nimelt oli Storman varem kinnitanud, et just tema oli see, kes tarkvara veebilehele lisas. Ka oli lehel eraldi välja toodud, et selle kaudu saab hankida Nintendo mängude piraatversioone.