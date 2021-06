Transsoolise mehe elust pajatav videomäng on nüüd saadaval täiesti tasuta 

Tyler naaseb kodulinna, kus vaatab koos Alysoniga vastamise lapsepõlvetraumale. Ühtlasi selgub, et nende vaikse linnakese elanikel on kappides rohkem luukeresid, kui esialgu tunduda võib.

Kolme episoodi pikkuse teose eest vastutab mängude „Life is Strange“ ja „Remember Me“ looja Dontnod. Praegu on „Tell Me Why“ täiesti tasuta saadaval nii PC kui ka Xboxi peal.