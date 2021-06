ARVUSTUS: „Ratchet & Clank: Rift Apart“ on ääretult nauditav möll 

11. juunil ilmub PlayStation 5 peal lõbusate 3D-platvormikate seeria 16. osa „Ratchet and Clank: Rift Apart“. Esmapilgul võib tunduda, et mitte miski pole muutunud ja esimese osa poolt paika pandud valem on täpselt samamoodi kirja pandud. Lähemal vaatlemisel saab aga selgeks, et kui ühe korra PS5 peal mängida, on raske sarja eelmiste osade juurde naasta.

„Rift Apart“ annab mängijale kontrollida mitmeid erinevaid värvikaid tegelasi. Osad neist on juba varem tuttavad Ratchet ja Clank, teised astuvad sarjas üles aga alles esimest korda. Neist olulisim naissoost Lombax, kelle nimeks Rivet. Tema kanda jääb ka kõige intrigeerivam osa narratiivist.

Lugu ise on ülimalt turvaline ja ootuspärane. Sellele on raske viltu vaadata, sest peaks ju narratiiv olema hoomatav ka noortemate jaoks. Sestap ei tasu üllatuda, kui süžeeliinid ja üllatused on juba kaugelt nähtavad. Samas ei saa kunagi öelda, et lugu mängijat rumalaks peaks ning südamesse poetakse ka neile, kel juba natukene vanust kogunenud.

Tagatipuks pakub see leevendust neile, kes minule sarnaselt pettusid 2016. aastal PS4-le jõudnud „Ratchet and Clankis“, mis osaliselt „Rift Aparti“ eelloona toimib (teiseks oluliseks koostisosaks on 2013. aasta „Into the Nexus“). Kui toona oli narratiiv liigendlik ning täis loogikaauke, siis uusimas episoodis loksub kõik loomulikult ja arusaadavalt paika.

Loo keskmes on seadeldis, mis lubab kasutajatel erinevate dimensioonide vahel rännata. Kuna aga mitte ükski seiklus ei alga ilma sekeldusteta, saab kõnealuse masina enda kätte kuri Dr. Nefarious. Kurjami eesmärgiks on rännata maailma, kus ta on lõpuks ometi suutnud Ratcheti ja Clanki alistada.

Foto: Insomniac Games / PlayStation