Populaarne juutuuber tunnistas üles, et tema varasemad saavutused sündisid läbi pettuse

Foto: youtube.com/c/dream

Viimaste aastate üheks populaarseimaks youtuber'iks tõusnud Dream sattus 2020. aasta lõpus skandaalide keskmesse. Nimelt on noormees kätt proovinud ka mängude kiirläbimisega. Tema saavutused pandi aga kahtluse alla ning väideti, et mees on teinud sohki.