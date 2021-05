Just selline näeb välja oktoobrikuus ilmuv „Far Cry 6“, kus saab võidelda „Breaking Badi“ kurjamiga 

Kuigi üks Poola suunamudija suutis enda „Far Cry 6“ teemalise video päev varem avaldada , ei suutnud see siiski Ubisofti purjedest tuult näpata. 28. mail kogunes arvestatav hulk inimesi jälgima otseülekannet, mille vahendusel tutvustati esmakordselt teose mängitavust.

„Far Cry 6“ peaosas on Dani Rojas – Yara saare türanliku diktaatori hirmuvalitsuse vastane vabadusvõitleja. Kuigi reklaammaterjalides on Danit kujutatud naisena, saab lõppteoses peategelase sugu ja välimust ise vabalt valida. Kurikaela rollis on „Breaking Bad“ telesarjast tuttav Giancarlo Esposito.