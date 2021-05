„FAR CRY 6“, uus „HORIZON“, „DYING LIGHT 2“: kõik värsked mänguuudised, mida sa ei pruukinud märgata 

Mõned kompaniid andsid juba varakult teada, et end tasub ekraanide ette naelutada, teised tabasid meid aga kui välk selgest taevast. Ühel juhul võeti aga firmalt endalt võimalus, kuna tundliku päästikusõrmega suunamudija ei osanud tõenäoliselt kalendrit kasutada.

Ametlikult planeeris Ubisoft „Far Cry 6“ mängupilti tutvustavat videot esitleda 28. mail, ent üks Poola juutuuber suutis enda video netti paisata päev varem. Tundub, et mees sai enda veast kiirelt aru, sest nüüdseks on kõnealune video privaatne, ent paljud silmapaarid said sellele pilgu peale heita.

Need õnnelikud nägid, et seeria kuuendas osas pakutakse mängijale taaskord tonaalselt vastuolulist elamust. Narratiivis möllab kuri ja õel diktaator, ent mängus saab endale kaaslaseks värvata t-särki kandva alligaatori, selga panna vaenlaseid kõrvetava rakett-ranitsa ning tulistada relvaga, mis kasutab laskemoonaks CD-plaate ning mis samal ajal ka muusikat mängib.

Horizon Forbidden West

Sony jagas meiega 14-minutilist videot kolmanda isiku vaates seiklusmärulist „Horizon Forbidden West“. Tegemist on otsese järjega 2017. aastal ilmunud „Horizon Zero Dawn'ile“ (mida mängisime hiljuti isegi koos Roomet Poomiga). Tagasi on südikas peategelane Aloy ning robotite poolt vallutatud postapokalüptiline maailm.