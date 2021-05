„TEINE TASE“ | Kas Valve ehitab enda Nintendo Switchi, millel saab Steami mänge mängida? 

Sten, Allan ja Ragnar räägivad sel nädalal vaktsineerimisest ja selle kõrvalmõjudest, Eurovisiooni võitjast ning tema narkotestist, äärmiselt halbadest õudusfilmidest ning muidugi ka videomängudest. Kuuldavasti ehitab Valve endale Nintendo Switchile sarnanevat seadet, millel saaks Steami mänge mängida. Kas see on hea idee? Kellele see masin meeldida võiks? Samuti räägime Netflixi tulevikust, „Watch Dogsi“ minevikust, „Overwatch 2-st“ ja paljust muust!