VALLATUD KURVID! „CS:GO“ võrguturniiri suurimaks staariks tõusis särgita issi 

Parimaks näiteks on hiljutine Beyond the Summit „CS:GO“ turniir, millel osalejad üritasid lunastada pääsme Stockholmi Major võistlusele. Osa võttis ka Bad News Bears tiimi liige Gabe „Spongey“ Greiner, kes pidi keset tulist lahingut vastu võtma kutsumata külalise.