Soome mängustuudio Housemarque tegi teatavaks ambitsioonikad tulevikuplaanid 

„Returnali“ edu on aga andnud stuudiole uue perspektiivi. Housemarque'i turundusjuhi Mikael Haveri rääkis hiljuti GameReactorile, et arendajad sooviksid tulevikus rohkem suuri AAA-elamusi luua.

Sarnased mõtted kõlasid ka Õhtulehele antud intervjuus. „„Returnal“ on stuudio jaoks mõnes mõttes kui uus algus,“ ütles Mikael toona. „Me saame nokitseda ja luua nii, nagu ise tahame.“ Ka mängumaailma kujundaja Eevi Korhonen oli tuleviku suhtes positiivselt meelestatud: „Minu töökoht kuhugi ei kao, me laiendame narratiiviga tegelevat osakonda… Mida iganes me järgmiseks teeme, see saab omama huvitavat loo jutustamist!“