2020. aasta auhinnatuim mäng sai PlayStation 5 peal olulise uuenduse 

Foto: Naughty Dog / PlayStation

Mullu juunikuus ilmunud „The Last of Us Part II“ jagas mängurid kahte leeri. Ühed kiitsid, teised laitsid. Küll aga ei saa keegi vastu vaielda asjaolule, et tegemist on 2020. aasta (ning terve ajaloo) auhinnatuima mänguga!