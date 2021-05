„TEINE TASE“ | Kas järgmine „Assassin's Creed on täiesti tasuta? 

Ubisoft on otsustanud enda ärimudelit muuta. Kas see tähendab, et Level1 suurim Ubisofti fänn Allan ei pea enam järgmise „Assassin's Creedi“ eest maksma? Sarja eest on aga raha välja käinud Ragnar, kes on proovinud „Valhalla“ uusimat lisapakki. Sten ja Allan on „Resident Evil 6“ jaburuste lainel, lisaks tehakse selgeks, millised on meeste mänguootused 2021. aasta teiseks pooleks.