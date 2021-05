Eesti ühe edukaima mängu telgitagused: istusin vetsupotil ja vaatasin, kuidas numbrid kerkivad 

Creative Mobile'i kaasasutaja Vladimir Funtikov avaldas, kuidas 2010. aastal töötuks jäänud mehed panid aluse mängustuudiole, mis on tänaseks arendanud ja välja andnud üle 30 erineva teose. Arendajate suurimaks edulooks saanud „Drag Racingut“ on praeguseks alla laetud enam kui 350 miljonit korda, oma hiilgeajal hoidis see aga Google Play poes võidusõidumängude edetabeli esikohta 14 nädalat järjest enda käes.