Ninja avalikustas, kui kõrge oli tema „kuupalk“ siis, kui ta Twitchi valitses 

Foto: Kuvatõmmis (https://www.twitch.tv/ninja)

Kuigi Tyler „Ninja“ Blevins on jätkuvalt edukas striimer, pole kahtlustki, et tema hiilgeajad jäävad paari aasta tagusesse aega. Nüüd on mees ka ise seda nentinud, avaldades summad, mille ta pani taskusse ajal, mil tema leivanumbriks oli menukas „Fortnite“.