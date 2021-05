VISAD HINGED: „Call of Duty: Warzone“ toob mängu 80ndate tuntuimad märulistaarid 

Nimelt teatas Activision , et mõlemad karakterid lisatakse kompanii tasuta battle royale mängu „Call of Duty: Warzone“ (ning ühtlasi ka „Black Ops Cold Wari“ ning „Call of Duty: Mobile'i“). Kuulsateks möllumeesteks saab kehastuda alates 20. maist.

Siiski on fännidele silma jäänud asjaolu, et tegelaste mudelid jätavad pisut soovida. Karakterid meenutavad neid kehastanud näitlejaid Bruce Willist ja Sylvester Stallone'i. Küll aga tundub, et virtuaalsed Willis ja Sly on näinud ka paremaid päevi.