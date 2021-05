ÕL VIDEO | „Resident Evil Village“ on õudukas, mis on hirmuäratavalt kvaliteetne

Ellujäämisõudukate sari „Resident Evil“ peaks olema tuttav igale mängusõbrale. On ju see eksisteerinud alates 1996. aastast, mil esimene osa PlayStationi peal ilmavalgust nägi. Tänavu oma 25. sünnipäeva tähistav sari on jõudnud oma kaheksanda osani (ja ühtlasi ka umbes-täpselt 26. mänguni).