„TEINE TASE“ | On üks väga oluline põhjus, miks „GTA 6-st“ rääkida! 

Sten, Allan ja Ragnar on jätkuvalt „Resident Evil Village'i“ lainel, ent sel korral räägitakse juba täismängust, mille üks neist juba läbi on mänginud. Kas tõepoolest on tegemist aasta õudseima mänguga või saab sellega hakkama igaüks? Lisaks võtame teemaks kauaoodatud „GTA 6“ ning seda ühel väga konkreetsel põhjusel!