UUS SUUND: Ubisofti tulevik toob kaasa rohkelt tasuta mänge 

Senimaani on Ubisofti äriplaan näinud ette aastas umbes kolme-nelja AAA-mängu loomist ja turule paiskamist. Nüüd on aga kompanii valmis eksperimenteerima uue mudeliga, vahendab VGC .

Ubisofti finantsjuht Frederick Dugueti sõnul kavatsetakse tulevikus keskenduda varasemast rohkem kvaliteetsete tasuta mängude loomisele. Samme selle suunas on juba tehtud. Näiteks kuulutati alles hiljuti, et „The Division“ seeria järgmise sissekande eest raha välja käima ei pea .

„Meil on suurepärane võimalus suurendada oma suurimate frantsiiside publikut,“ tõi Duguet välja tulevikuplaanide ühe potentsiaalse positiivse külje. Mehe sõnul on õppetunde ammutatud ka kompanii senistest tasuta mängudest: üksikisikuvaates battle royale „Hyper Scape“ ja 2D-kaklusmäng „Brawlhalla“.

Tasuta mängude pealetung pole Ubisofti ainus tulevikuplaan. Näiteks oli mullune „Assassin's Creed: Valhalla“ seeria niivõrd edukas, et seda kavatsetakse veel pikalt toetada. See võib omakorda tähendada, et sarja järgmise sissekande ilmumist peame veel pikalt ootama.