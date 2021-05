KARM KODUTÜLI? Megan Fox andis Machine Gun Kellyle korduvalt kere peale... „Mortal Kombatis“ 

Hiljutises usutluses väljaandega People rääkis Fox, et paarike soetas hiljuti mängukonsooli ning laadis sellele 2019. aastal ilmunud kaklusmängu „Mortal Kombat 11“. Naise sõnul on nad maha pidanud vähemalt 40 tulist võitlust, millest tuli iga kord välja võitjana just Fox.

„Ma purustasin ta iga kord,“ rääkis Fox. Kuigi üheks põhjuseks oli asjaolu, et Machine Gun Kelly ei ole suur mängur ning keskendub pigem muusika loomisele, on Foxil taskus teinegi trumpkaart. „Poisid lihtsalt eeldavad, et nad on sinust mingil põhjusel mängudes paremad,“ sõnas naine.