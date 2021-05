Sony ennustab, millal PlayStation 5 konsoolide puudus otsa saab 

Bloombergi sõnul on Sony analüütikutele teada andnud, et kompanii hinnangul olukord niipea ei parane ning konsoolide saadavus jääb veel pikaks ajaks keskmisest kesisemaks. Suurimaks süüdlaseks on ülisuur nõudlus. Sony finantsjuhi Hiroki Totoki sõnul ei jõuaks nende pakkumine mingil juhul nõudlusele järele.

Bloombergi sõnul on Sony analüütikutele teada andnud, et kompanii hinnangul olukord niipea ei parane ning konsoolide saadavus jääb veel pikaks ajaks keskmisest kesisemaks. Suurimaks süüdlaseks on ülisuur nõudlus. Sony finantsjuhi Hiroki Totoki sõnul ei jõuaks nende pakkumine mingil juhul nõudlusele järele.

Bloombergi sõnul on Sony analüütikutele teada andnud, et kompanii hinnangul olukord niipea ei parane ning konsoolide saadavus jääb veel pikaks ajaks keskmisest kesisemaks. Suurimaks süüdlaseks on ülisuur nõudlus. Sony finantsjuhi Hiroki Totoki sõnul ei jõuaks nende pakkumine mingil juhul nõudlusele järele.