Tuntud lekitaja avaldas, millal võiks Rockstar Games „GTA 6“ välja kuulutada 

Seega pole imestada, miks fännid kannatamatult uut osa ootavad. Kui märtsikuus küsiti Rockstar Gamesi emafirma Take Two tegevjuht Strauss Zelnicki käest, millal kavatsetakse teos ametlikult välja kuulutada , jäi mees kidakeelseks. Nüüd on aga tuntud infolekitaja konkreetsemaid vastuseid jaganud.

Hiljuti postitas Rockstar töökuulutuse, milles otsiti mängutestijaid. See aktiveeris mängurid, kes üritasid ridade vahelt välja lugeda, kas see võiks tähendada peatseid uudiseid.

Kuumaverelistele fännidele kallas külma vett krae vahele aga tuntud infolekitaja Viewer Anon, kes sõnas, et mänge testitakse aastaid ning see ei tähenda midagi. Ta lisas, et talle teadaolevalt on „GTA 6“ ilmumisaknaks märgitud (vähemalt eelmise aasta seisuga) 2023. aasta lõpp.