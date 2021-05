„TEINE TASE“ | 97 põhjust, miks uus Xbox on parem kui PlayStation 5! 

Sel nädalal soojendavad Allan, Sten ja Ragnar üles konsoolisõdade lõkke! Millised on Xboxide eelised ning missugused minevikus tehtud vead tulevad PlayStationit kummitama? Allan on lõpuks ära proovinud „Resident Evil Village'i“ demo, Sten on tagasi „Yakuza“ lainel ning Ragnar proovis järjekordset tasuta möllukat. Lisaks piilume Epic Gamesi rahakotti ja arutame, kas „Fortnite'i“ loojal on põhjust muretseda.