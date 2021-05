LUMEHELBEKESED SÜÜDI? Uus „Resident Evil“ on su vastu malbem, sest eelmine osa oli liiga hirmus 

Nimelt andis sarja produtsent Tsuyoshi Kanda hiljuti intervjuu, mille käigus selgus, et eesootava teose puhul on üritatud hirmufaktorit tasakaalustada, vahendab VGC .

„Uue „Resident Evil“ mängu loomisel ei ole meie eesmärgiks teha eelmisest osast õudsemat mängu, vaid leida tasakaal, mis pakuks hirmsa, ent samas ka lõbusa kogemuse,“ rääkis Kanda. „Tagaside, mis me „Resident Evil 7“ kohta saime, ütles, et seda oli liiga hirmus mängida.“

„Ühest küljest on tegemist suure komplimendiga, sest just seda me ju taotlesimegi“ sõnas Kanda. „Samal ajal on meie eesmärgiks luua aga midagi, mida kõik saaksid end mugavalt tundes mängida. Sestap alandasimegi pinget, et mängijad ei oleks pidevas hirmus.“