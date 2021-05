Epic Games jagab igal nädalal tasuta mänge. Palju see aga neile maksma läheb? 

Kellegi jaoks ei tule üllatusena, et Epic Games on juba aastaid enda veebipoe kasutajatele iganädalaselt ära jaganud tasuta arvutimänge. Kuigi meie nende eest raha välja ei pea käima, pole tegemist odava lõbuga vahendab Kotaku .

Nimelt on Epic kulutanud nendele enam kui 11 miljonit dollarit (täpsem summa 11 658 000). Kõige kallimateks teosteks on osutunud „Batman Arkham“ seeria mängud (1,5 miljonit dollarit), „Subnautica“ (1,4 miljonit) ja „Mutant Year Zero“ (1 miljon). Odavaimalt sai Epic kätte „Metro 2033 Reduxi“ – selle eest pidi „Fortnite'i“ looja välja käima 0 dollarit!

Kuigi 11 miljonit tundub esialgu suure summana, on säärase rahahulga kulutamine pigem õigustatud. Ajalugu on näidanud, et Epic Gamesi pood saab tänu sellele ohtralt uusi kasutajaid. Suurepäraseks näiteks siinkohal tänavu aasta alguses ära jagatud „Star Wars: Battlefront II“, mis meelitas ligi üle 19 miljoni uue kasutaja!