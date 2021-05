ARVUSTUS*: „Returnal“ väärib kohta PlayStationi mängude kõrgklassis 

Sel hetkel mõistab peategelane Selene, et ta on sattunud ajalõksu. Selle alistamiseks on vaja üles leida müstiline signaal, mis ta üldse siia meelitas. Ülesanne pole kergete killast, sest terve planeet (mis kannab nime Atropos) näikse tahtvat Selene'i eluküünalt kustutada.

Just selline on Soome mängustuudio Housemarque'i poolt loodud kolmanda isiku vaates roguelike märulimäng „Returnal“, mis saadaval vaid PlayStation 5 konsoolil. Teose mängitavuse idee on lihtne – tulista, põikle, avasta, sure ja õpi oma vigadest, et järgmisel korral veelgi kaugemale jõuda. Kiired refleksid ning toimetulek pinge ja stressiga on su suurimateks abivahenditeks.