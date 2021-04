„TEINE TASE“ | Kus asub meeste G-punkt? Tegime selgeks! 

Sten ja Ragnar on mänginud uusimat „Resident Evil Village'i“ demo ning saanud vastuse ühele äärmiselt olulisele küsimusele. Ka Allan on Capcomi legendaarse sarja lainel, mõlgutades mõtteid seeria kohta üldisemalt. Sten avaldab, milline on olnud tema „Returnali“ seltsis veedetud aeg, Ragnar aga leidis ühe tasuta battle royale mängu, mis polegi päris battle royale. Tagatipuks muljed uuest „Mortal Kombati“ filmist, Jürgen Ligi kraanikausist ja EA õelatest (ent äärmiselt loogilistest) plaanidest.