Maikuu PlayStation Plus toob endaga kaasa „Battlefield V“ sõjatandrid ja soomlaste romuralli  

Neist tuntuim on PlayStation 4 peale jõudev üksikisikuvaates tulistamismäng „Battlefield V“. Loodetavasti aitab see fänne tegevuses hoida, kuniks kuulutatakse välja seeria järgmine, kuues osa. Teatavasti peaks see juhtuma millalgi lähitulevikus. Tuleval aastal vallutab „Battlefield“ aga mobiilsed platvormid.