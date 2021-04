Uudised PlayStation 5 on raske leida, ent Sony teenis sellegi poolest hiigelsumma Toimetas Sten Kohlmann , täna 10:45 Jaga: M

Foto: Erki Parnaku

Sony andis teada, et nende uusim mängukonsool PlayStation 5 on olnud äärmiselt edukas. Silmad on ette tehtud ka eelkäijale.