Fännide pahameele tõttu on „Resident Evil Village'i“ viimase demo mängimine ainult natukene mõistlikum 

Fännid olid ilmselgelt nördinud ning jagasid enda pahameelt ka arendajatega. Selle tulemusena on Capcom otsustanud, et viimane demoperiood on pisut leebem. Sel korral on proovimiseks mõlemad eelnevad demoversioonid, aega nende kogemiseks kokku 60 minutit.

Kui varasemalt tuli see tund leida ööpäeva jooksul, siis nüüd on aega kuni 10. maini. See on jätkuvalt veider ja tüütu, ent pisut parem. Viimane demo on mängitav kõikidel platvormidel.