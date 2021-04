JÄRGMINE MILJONIHITT: sa peaksid sellele koostöömängule kindlasti tähelepanu pöörama 

Nimelt annab mängu looja Hazelight Studios Twitteri vahendusel teada, et nende loomingut on ostetud enam kui miljon koopiat. Mängijaid võib olla aga veelgi enam.

„See näitab, et on mängijaid, kes soovivad rohkem koostöömänge,“ lisab teose režissöör Josef Fares. Mees sai kurikuulsaks 2017. aasta The Game Awards galal, kui Oscaritele keskmist näppu näitas. Too kõne on ka kõnealusesse mängu ära peidetud.